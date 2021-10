Centro di cure palliative a Passoscuro, Catini e Onorati: “Passerà alla storia delle buone pratiche della sanità”

Fiumicino – “È di questi giorni la notizia che sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo Centro di Cure palliative Pediatrico della Regione Lazio a Passoscuro. Siamo fieri di essere stati coinvolti in un’operazione di solidarietà e siamo felici di questa risposta per la quale anche noi abbiamo avuto l’onore di batterci all’epoca per l’acquisto dell’Astro-Tac con un contributo importantissimo da parte dell’Opera Pia Asilo Savoia. E ci piace apprezzare e ringraziare i dirigenti dell’Asilo Savoia che sono stati sensibili e che hanno contribuito con le loro donazioni alla Fondazione Bambino Gesù“.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Massimiliano Catini e Giovanna Onorati, esponenti di Azione Fiumicino, che aggiungono: “Il progetto attuale riferito alla realizzazione del Centro di Cure Palliative, supera i 5 milioni e mezzo di euro, ma va ricordata la campagna di raccolta fondi denominata ‘Mi prendo cura di te’ senza la quale non sarebbe stato possibile un miracolo così grande; così come avvenne appunto per l’acquisto dell’Astro-Tac, un macchinario diagnostico all’avanguardia per il quale furono raccolti più di un milione di euro”.

“Purtroppo si tratta di situazioni molto gravi e sia i bambini sia i loro familiari hanno bisogno di essere supportati in questa dimensione così dolorosa. Non basta mai la solidarietà ma sapere che grazie ad essa si fanno grandi passi avanti e che questi soldi arrivano a destinazione non può che renderci contenti: possiamo crederci davvero e continuare a contribuire per una buona causa che ci rende umani”, concludono.

