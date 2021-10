Fiumicino – “Le condizioni in cui versa il cimitero di Maccarese e la strada d’accesso non sono più accettabili”. A dirlo è il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca che questa mattina ha partecipato ad un’assemblea organizzata dal Comitato Cittadino Stazione di Maccarese e dalla chiesa San Giorgio di Maccarese nella persona del parroco Don Valerio a cui erano presenti circa 150 cittadine e cittadini.

“Insieme al municipio XII della Capitale e alla Regione Lazio stiamo lavorando affinché la struttura cimiteriale di Maccarese venga completamente ristrutturato – prosegue il vicesindaco -. Il rispetto dei propri cari e il diritto a vivere questo luogo in modo dignitoso, non possono più essere sottovalutati. Dobbiamo restituire questo luogo alla cittadinanza con le dovute cure e accortezze e su questo, come amministrazione, non faremo un passo indietro. È nostra volontà tornare a chiedere la ridefinizione dei confini e, come più volte dichiarato dal sindaco Montino, siamo disponibili già da ora a prendere sotto la nostra gestione il cimitero”. Nel cimitero di Maccarese riposano anche personaggi illustri come lo scrittore Ennio Flaiano e la stilista Laura Biagiotti.

“La presenza oggi del presidente del XII Municipio di Roma Elio Tomassetti e del consigliere regionale Emiliano Minnucci rappresentano un concreto segnale di collaborazione – aggiunge il consigliere Zorzi, presente alla manifestazione -. Ama sta lavorando, su sollecitazione degli enti coinvolti, al rifacimento del cimitero con una gara da più di 400 mila euro i cui lavori partiranno dal loculo F per poi proseguire con la cappella del parroco e l’intera strutta. Il XII si occuperà del rifacimento della strada e delle zone adiacenti. Un lavoro importante che si concretizza grazie al dialogo costante messo in piedi in questi anni e che rappresenta una risposta vera ai bisogni della cittadinanza”.

“Continueremo insieme al XII municipio e alla Regione Lazio a vigilare costantemente sugli attesi interventi di Ama – conclude il vicesindaco – e, una volta completati, come già anticipato anche dall’Assessore Paolo Calicchio, ripristineremo anche il necessario servizio di trasporto pubblico locale. Una battaglia iniziata anni fa e che non lasceremo inconclusa”.

