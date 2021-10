Gaeta celebra Dante: proiezioni artistiche sulla Divina Commedia illuminano i monumenti

Gaeta – “Si riparte con rinnovato entusiasmo ed una grandissima emozione”. Così il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano nel corso della presentazione dell’atteso evento “Favole di Luce” che si svolgerà a Gaeta dal 30 ottobre al 16 gennaio 2022.

“Oggi – afferma il Sindaco Cosmo Mitrano – rivivo con maggiore partecipazione l’avvicinarsi della data dell’inaugurazione della 6° edizione di “Favole di Luce” sabato 30 ottobre. Sono ancora più emozionato rispetto gli anni precedenti e provo un insieme di sentimenti che mi portano a guardare indietro a quel 5 novembre 2016 quando Gaeta, per la prima volta, si illuminò. Anno dopo anno, le luminarie artistiche di Gaeta sono divenute una realtà ben consolidata. Un grande evento tra sogno e realtà, attraverso i luoghi, la storia, la cultura, l’arte e l’enogastronomia di Gaeta”.

“Fu una scelta coraggiosa – aggiunge il Sindaco – che però, nel giro di poco tempo, ci ha consentito di prolungare la stagione estiva. Un format che si rivela vincente con un significativo riscontro in termini di presenze turistiche e di promozione del territorio, con migliaia di visitatori provenienti da tutti Italia ed anche dall’estero. Oggi guardiamo al presente con un’edizione che si preannuncia ancora più bella e coinvolgente. In questi ultimi tempi, come è noto a tutti, abbiamo desiderato un ritorno alla ‘normalità’. Abbiamo vissuto una prova difficile senza precedenti, dalla quale, finalmente, ne stiamo venendo fuori”.

“Nel nostro piccolo – prosegue Mitrano – ripartiamo con quell’entusiasmo e quelle emozioni che ci hanno aiutato anche nei momenti più duri e difficili. ‘Favole di Luce’ torna a farci battere forte il cuore con le installazioni luminose, le proiezioni artistiche, lo spettacolo della Fontana di San Francesco e tanto altro ancora. Gaeta, inoltre, nel settecentesimo anno dalla morte del Sommo Poeta, celebra Dante con diverse e spettacolari proiezioni artistiche che illuminano i monumenti storici della città a partire da Porta Carlo III, passando per i possenti bastioni, tra cui la Favorita, per arrivare al castello Angioino. A corredo delle proiezioni artistiche sulla Divina Commedia, il sabato, domenica e festivi alle 16:30 e 17:30 si svolgeranno percorsi teatralizzati itineranti. I turisti e visitatori accompagnati da ‘Dante’, ‘Virgilio’ e ‘San Bernardo’, in un’atmosfera unica, ripercorreranno il sentiero illuminato dalle proiezioni artistiche in una suggestiva e spettacolare passeggiata culturale”.

“Favole di Luce – conclude il primo cittadino – è un grande evento molto atteso non solo a Gaeta e lo vivremo facendo sempre attenzione a non abbassare la guardia contro un virus che stiamo per sconfiggere definitivamente. Gaeta è pronta ad emozionarci, ma per una permanenza responsabile, abbiamo bisogno di adottare accorgimenti ed atteggiamenti ‘responsabili’. Sono infatti imponenti le misure messe in atto dalla nostra Amministrazione in risposta alla pandemia e con il buonsenso e la collaborazione riusciremo a salvaguardare la sicurezza ed il benessere di tutti. Vi aspettiamo quindi sabato 30 ottobre a partire dalle ore 17 in piazza della Libertà, per partecipare all’inaugurazione di ‘Favole di Luce’ che avrà come testimonial dell’evento una grande amica della Città di Gaeta: la bravissima e simpaticissima Annalisa Minetti”.

“Favole di Luce” quest’anno si fa in tre: “proiezioni artistiche”, “Gaeta celebra Dante” e “Luci di Gaeta”. A corredo, tanti eventi, la pista di ghiaccio e gli immancabili mercatini di Natale nelle Piazze Mons. Di Liegro e XIX Maggio e sul Lungomare Caboto.

Proiezioni artistiche

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano “Madonna nostra”, Piazza Mare all’Arco “il piccolo principe”, Piazza Mazzoccolo “Alice nel paese delle meraviglie”, Piazza della Libertà – Piazza Buonomo “un acquario da sogno”, Piazza Di Liegro Piazza XIX Maggio “un regno fantastico”.

Gaeta celebra Dante

Porta Carlo III “nel mezzo del cammin di nostra vita”, Bastione Lungomare Caboto “Gaeta prima che Enea la nomasse”, Chiesa di San Biagio “uscimmo a riveder le stelle”, Bastione Annunziata Lungomare Caboto “l’ora che volge il disìo”, Bastione Annunziata Lungomare Caboto “il tremolar de la marina”, Tempio di San Francesco “sol della tua gloria”, Bastione la Favorita Lungomare Caboto “l’amor che muove il sole e le altre stelle”, Piazza Traniello “colei che l’umana natura nobilitasti”, Castello Angioino “o somma luce”.

Luci di Gaeta

Rotonda Porto Quartiere La Piaja “Come in un quadro”, località Peschiera “Arena Waterpolo”, Villa delle Sirene “l’ancora”, Lungomare Caboto “le Palmaraie des Lumières”, Piazza V. Capodanno “Torre di Pisa”, Piazza Goliarda Sapienza “lo scoiattolo pasticcione”, Corso Cavour “Tra coralli e stelle marine”, Via Battaglione degli Alpini “Cornice di luce”, Piazza XIX Maggio “Drago Zu”, Piazza Maestri Vetrai “Torre Eiffel”, Via Marina di Serapo “Star avenue”, Lungomare Caboto (Tra Porta Carlo V e Porta Carlo III) “un regalo scintillante”, Villetta Traniello “il re leone e la foresta incantata”, Molo S. Maria “i misteri dell’antico Egitto”.

“Favole di Luce” – Il programma degli eventi

FINO AL 21 NOVEMBRE

“Un Secolo D’azzurro”, mostra itinerante della storia della Nazionale Italiana di Calcio, Palazzo della Cultura, via Faustina 23/25 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. L’ingresso gratuito, si accede con green pass.

DAL 30 OTTOBRE AL 16 GENNAIO

“Spettacolo Favole Di Luce”, fontana di S. Francesco, sabato e festivi ore 18:20 a cura del “Centro del Movimento” con la Direzione Artistica di Rita Spinosa.

“L’incanto della fontana di S. Francesco”, piazza della Libertà sabato, domenica e festivi ore 18:30, con nuovi giochi d’acqua, luci, danza, suoni della fontana da sogno.

“Gaeta e Dante Alighieri”, Porta Carlo III, sabato, domenica e festivi, ore 16:30 e 17:30, percorso teatralizzato itinerante alla scoperta delle meravigliose proiezioni artistiche che celebrano il Sommo Poeta, a cura dell’Associazione Culturale “Iniziative e Progetti” con la Direzione Artistica di Gianni Donati.

“Babbo Natale Nel Villaggio Incantato e mostra presepiale”, Via Annunziata 7 a cura dell’Associazione Overline 2017.

DAL 18 NOVEMBRE 16 GENNAIO

“Il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia” Corso Cavour lunedì ore 16.00 – 20.00, dal martedì al venerdì ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 21.00; sabato, domenica e festivi ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 22.00 a cura dell’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio.

DAL 25 NOVEMBRE AL 10 GENNAIO

“ISBN Dante E Altre Visioni”, personale di Corrado Veneziano Unico progetto di un artista contemporaneo dell’ampio programma Ministeriale “Dante 700”, Pinacoteca comunale “Antonio Sapone”, via de Lieto, 2, aperture: venerdì dalle 16:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

DOMENICA 12 DICEMBRE

“Concerto per Santa Lucia”, inaugurazione Auditorium “Santa Lucia”, via Ladislao, ore 10:30 a cura di Tamburo Rosso.

SABATO 18 DICEMBRE

500 “Favole Di Luce sfilata dei Babbo Natale in 500”, ore 17:30 lungo le strade del centro dalle 18:30 esposizione delle 500 in viale Battaglione degli Alpini a cura di Fiat 500 Club Italia e Ultra Live Communications & Events.