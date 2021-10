Ladispoli entra a far parte della Rete regionale dei Punti Europa

Ladispoli – “Grazie alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con la Regione Lazio, l’Amministrazione comunale di Ladispoli è entrata a far parte della Rete regionale dei Punti Europa per l’ampliamento dell’informazione sui contributi europei ed in particolare sulle opportunità offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta ai fini di un rilancio socio-economico locale in un’ottica di ampia collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti ed i cittadini interessati”. Con queste parole l’assessore dell’Ufficio Europa, Veronica Raimo, ha annunciato che presso il Comune di Ladispoli è attivo il Punto territoriale Europa che, in collaborazione con l’Associazione Rotary Club Ladispoli Cerveteri, garantirà a tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, scuole, associazioni) un servizio di puntuale informazione ed assistenza sulle opportunità/iniziative offerte dai fondi europei.

“Il Punto territoriale Europa del Comune di Ladispoli – ha proseguito Raimo – sarà inoltre promotore di seminari tematici, workshop e incontri divulgativi a tema per le attività di studio e ricerca dei bandi europei. Tutti i soggetti interessati possono inoltrare richiesta di informazioni, assistenza e/o di partecipazione alle prossime iniziative di promozione delle attività di studio e di ricerca bandi europei al seguente indirizzo email: puntoeuropa@comunediladispoli.it”.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Manuela Colacchi all’indirizzo email: manuela.colacchi@comunediladispoli.it

