Pattinaggio di figura, Grassl è ottavo allo Skate America

Si è aperta nella notte, con i corti delle coppie di artistico e degli uomini, la prima giornata di Skate America, tappa inaugurale di Grand Prix di questa stagione olimpica 2021-22. Sul ghiaccio di Las Vegas impegnato anche Daniel Grassl (Fiamme Oro), unico azzurro presente negli Stati Uniti.

In una gara contrassegnata dai tanti errori, che vede per il momento al comando il padrone di casa Vincent Zhou con 97.43 punti, il campione tricolore classe 2002 ha chiuso il suo primo segmento con 70.88 punti (35.74 di valutazione tecnica e 37.14 di componenti artistiche). Pur avendo in messo una ottima presenza scenica e coreografica, il meranese allievo di Lorenzo Magri è incappato in due cadute – su quadruplo lutz e triplo axel – che hanno compromesso la riuscita di un programma pulita penalizzando inevitabilmente il punteggio.

Nella notte italiana tra sabato e domenica previsto il programma libero in cui Grassl proverà a portare sul ghiaccio il miglior libero per guadagnare punti e posizioni.

La competizione sarà trasmessa integralmente su Eurosport Player e visibile in differita su Rai Sport.

Questo il programma di gare (ora locale, -9 sull’orario italiano):

Domenica 24 ottobre

Ore 05.00: libero maschile

(fisg.it)(foto@WilmaAlberti/Fisg)

