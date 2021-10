Pugilato giovanile, Mazzoni è campionessa europea nei 50 kg

L’azzurra Sophia Mazzoni, superando per 5-0 la serba Cirkovic, ha vinto la finale dei 50 kg donne degli Europei Youth 2021, sul ring del ‘Mediterranean Sport Center’ di Buvda, in Montenegro.

La boxer italiana, astro nascente del pugilato femminile italiano e tesserata per la Ferrara Boxe, ha letteralmente dominato il match dalla prima alla terza ripresa, non dando alcuna possibilità alla sua avversaria.

Con questo oro l’Italboxing conclude la sua avventura agli Europei Youth con un due medaglie: infatti c’è stato anche il bronzo di Chiara Saraiello nei 75 Kg.

“Sophia Mazzoni – queste le parole dei presidente della Fpi Flavio D’Ambrosi – ha conquistato un meritatissimo oro, laureandosi campionessa d’Europa. E’ stata immensa, come lo è tutto il movimento pugilistico femminile italiano, che sforna in continuazione grandi atlete. Un ringraziamento a tutto lo staff tecnico e, in particolare, alla Head Coach Valeria Calabrese”. (Ansa)

(foto@FederazionePugilisticaItaliana/Facebook)

