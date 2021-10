Roma, molesta due minorenni sul bus che le porta a scuola: in manette un 38enne

Roma – I carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta a seguito di attività investigativa, hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un cittadino egiziano di 38 anni, disoccupato e incensurato, accusato di avere molestato pesantemente due ragazze minorenni, di 12 e 13 anni, su un autobus pubblico.

In particolare, a seguito delle denunce dei genitori delle vittime, è stato appurato che l’uomo, approfittando della calca di persone sul mezzo che trasportava le giovani a scuola, ha palpeggiato il seno ad entrambe, strusciando le parti intime su una delle due; lo stesso è sceso subito dopo, facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alla descrizione fornita dalle vittime e dalle persone presenti sull’autobus di linea, i militari sono riusciti a identificare compiutamente il 38enne che, una volta localizzato e concluse le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

