Strepitosa nel volteggio: Asia D’Amato è argento mondiale

La seconda medaglia mondiale in bacheca è quella d’argento. Asia D’Amato, pluridecorata azzurra della ginnastica artistica, ha messo al collo l’alloro del secondo posto ai Mondiali in svolgimento in Giappone. Una disciplina che prosegue a premiare l’Italia in giornata, dopo l’oro eccezionale di Nicola Bartolini (leggi qui) nel corpo libero.

Asia sale sul secondo gradino nel volteggio. Salti precisi svolti con estremo talento ed eleganza. La D’Amato è già due volte campionessa europea e sei volte oro italiano. Una strepitosa prova per l’azzurra.

(foto@ItaliaTeam/Facebook)

