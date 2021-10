Tari a Fiumicino: il 2 novembre ultimo giorno per chiedere le agevolazioni delle utenze non domestiche

Fiumicino – L’Amministrazione comunale di Fiumicino ricorda che sono ancora aperti i termini per richiedere l’agevolazione TARI per le utenze non domestiche. La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione TARI dovrà essere presentata dall’intestatario della Tassa entro e non oltre il termine perentorio del 02 novembre 2021. I requisiti, le modalità di invio della domanda e il modello di domanda sono disponibili a questo link (clicca qui).

