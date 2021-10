Trastevere, nascondeva hashish nelle mascherine chirurgiche: arrestato pusher 

Roma – Nascondeva la droga pronta per lo spaccio nelle mascherine chirurgiche. E’ successo a Roma, dove nell’ambito dei servizi di controllo portati avanti dalla Polizia Locale per il contrasto dei fenomeni illegali nei luoghi della movida, ieri sera, gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno arrestato un cittadino, di nazionalità straniera di 34 anni, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti in prossimità di Piazza Trilussa.

La pattuglia, insospettita dal comportamento di alcune persone che, all’altezza di Ponte Sisto, erano intente a confabulare tra di loro scambiandosi qualcosa tra le mani, si è avvicinata per accertare quella che, a tutti gli effetti, si delineava come un’attività illecita legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono riusciti a fermare il 34enne, rinvenendo in suo possesso alcuni panetti di sostanza, accertata poi come hashish, avvolti da cellophane e celati all’interno di mascherine chirurgiche. All’interno del borsello dell’uomo., veniva inoltre trovata una somma di denaro pari a 150 euro, probabile provento dell’attività illegale in atto. Il tutto, sia le sostanze rinvenute sia il denaro, è stato posto sotto sequestro e l’uomo arrestato. Da ulteriori verifiche eseguite dagli operanti, il 34enne è risultato essere già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti specifici e per reati contro la persona ed il patrimonio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

