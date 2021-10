L’associazione I Due Liocorni: “Finalmente la messa in sicurezza di via di Tragliata”

Fiumicino – “Da alcuni giorni una squadra di operai di una ditta ingaggiata dal Comune di Fiumicino ha intrapreso la messa in sicurezza di una importante arteria della periferia, via di Tragliata, lunga circa 4 chilometri, da via di Boccea a via del Casale di Sant’Angelo”.

Inizia così una nota diffusa dall’associazione I Due Liocorni, che ha sede a Testa di Lepre. “Si tratta di interventi non più differibili: pulizia dei canali di scolo laterali alla strada e delle cunette. Rinforzo delle scarpatelle dando una inclinazione diversa alla terra. Riparazione delle buche, rifacimento della segnaletica”.

“Questo intervento – raccontano – era stato a lungo richiesto sia dall’associazione Robin-Hood (in difesa dei consumatori e utenti) sia dall’associazione I Due Liocorni (che opera nel mondo dell’assistenza psico-pedagogica dell’infanzia nel comune di Fiumicino e in quello di Roma)”.

“Erano anni che la pulizia della strada non era mai stata così accurata – spiega Patrizio Pavone, presidente de I Due Liocorni -. Se venivano tagliate canne e rovi ai bordi laterali il materiale di sfalcio veniva lasciato sul posto ed intasava il deflusso delle acque piovane, danneggiando il manto stradale e rendendo pericolosa la strada nelle numerose curve specialmente nelle gelate notturne invernali. Poi abbiamo telefonato al vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, che ha capito che questo intervento andava fatto in maniera radicale prima della stagione delle piogge ed è subito intervenuto”.

“Una squadra di operai con camion, bob-cat, escavatori e macchine che raschiano la sporcizia stradale sono sul posto ogni giorno e con grande accuratezza sistemano questa importante via di comunicazione tra la Boccea, Testa di Lepre e Tragliata, con la massima soddisfazione di residenti e dei numerosi automobilisti di passaggio”.

