Ardea, dall’8 novembre al via il nuovo calendario della raccolta porta a porta

Ardea – “Il prossimo 8 novembre partirà il nuovo calendario del “porta-a-porta”, che tra le grandi novità annovera anche la raccolta del vetro. In attesa della distribuzione dei nuovi mastelli, il vetro dovrà essere conferito in contenitori rigidi per prevenirne la rottura” – così in una nota l’Amministrazione comunale di Ardea.

“La raccolta della frazione del residuo secco non altrimenti differenziabile (impropriamente chiamato “indifferenziato”) sarà limitata ad una sola giornata a settimana. Evitare assolutamente di inserire nel contenitore di questa frazione qualunque altro materiale che sia differenziabile, pena l’etichettatura e il serio rischio di pesanti ammende.

I rifiuti organici (“umido”) dovranno contenere esclusivamente scarti alimentari di cucina e non devono contenere nessun altro tipo di materiale estraneo a quelli identificati dalla guida.

Spariranno gradualmente le campane stradali per la raccolta del vetro che entro la fine di novembre sarà raccolto solo porta a porta.

Entro la fine dell’anno inizierà la distribuzione dei nuovi mastelli personalizzati, che conterranno in microchip un codice unico identificativo del contribuente; per il conferimento delle frazioni sono anche previsti appositi sacchetti colorati.

Sarà potenziato il numero verde per la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli apparecchi elettrici ed elettronici e l’appuntamento sarà garantito entro i dieci giorni dalla richiesta.

Entrerà in funzione in via Pontina Vecchia un’isola ecologica a disposizione dei cittadini per il conferimento di ogni tipo di rifiuto, specie quello non raccolto porta a porta, come ad esempio gli oli esausti o modeste quantità di calcinacci, le batterie, ecc.

Anche i contenitori per abiti dismessi saranno collocati in luoghi protetti.

L’obiettivo è crescere in breve nella percentuale di raccolta differenziata che, purtroppo, resta ancora al di sotto del 65% minimo previsto per legge. Già il raggiungimento di questa soglia ci consentirà di diminuire l’importo della Tari”.

