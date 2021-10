Covid a Fiumicino, Montino: “Dati ancora in crescita”

Fiumicino – “Sono ancora in crescita i dati dei positivi al Covid in città secondo il report della Asl RM3“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento ci sono, in totale, 120 persone positive: 17 in più rispetto all’ultimo aggiornamento e 14 guariti – spiega il sindaco -. L’età media è di 37 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.15. La maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino che in totale arrivano al 61%, ma sono alte anche le percentuali di Torrimpietra (9%), Fregene (8%) e Aranova (8%)”.

“La buona notizia è che nel Lazio abbiamo superato il 91% di vaccinazioni complete nella popolazione adulta e l’85% nella fascia over 12 – conclude Montino -. E viaggiano speditamente anche le somministrazioni della terza dose, cosiddetta booster, giunte già a quota 121 mila. Ricordo che è possibile accedere alla terza dose per il personale sanitario che ha concluso il ciclo vaccinale 6 mesi fa, per le persone estremamente vulnerabili e per gli over 60. Invito tutte le persone che rientrano in queste categorie a prenotare la terza dose prima possibile. Tutte le informazioni sono reperibili a questo link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home“.

