Gaeta – Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio di oggi a Gaeta, in località Monte di Conca. Tanta la paura per un fronte di fuoco persistente alimentato dal forte vento che ha contribuito a far propagare le fiamme velocemente fino a raggiungere anche le abitazioni.

Ancora in serata l’incendio era acceso. Infaticabili gli operatori preposti alle attività di spegnimento, Vigili del Fuoco e Protezioni civili tra le quali La Fenice di Gaeta che hanno arginato le fiamme così da evitare che raggiungesse le abitazioni. Si indaga sulla natura del rogo per il quale non sembra si possa escludere la matrice dolosa.

E nella mattina i Falchi di Fondi hanno dovuto fare i conti con un altro incendio in zona San Giacomo alle porte di Formia, nel territorio del Comune di Itri sul quale sono intervenuti anche un Canadair e un elicottero. Un fuoco per avere ragione del quale i soccorsi hanno lavorato dalle 12 alle 16.

