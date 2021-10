Roma – “Lo ammetto, ho riso molto davanti questi simpatici fotomontaggi”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dalla sua pagina Facebook commenta vari ‘meme’ su Richard Gere chiamato a testimoniare per il processo Open Arms. La leader di Fdi ne posta una serie, anche quello che la ritrae in braccio all’attore americano nei panni del protagonista del film ‘Ufficiale e gentiluomo’. Il diluvio di meme è cominciato dopo il post che Meloni ha pubblicato sabato, quando Richard Gere è stato ammesso come testimone nel processo Open Armas a carico di Matteo Salvini. “Ma quanto può essere credibile una Nazione nella quale si consente a un attore in cerca di visibilità di testimoniare contro un ex Ministro della Repubblica deridendo le nostre Istituzioni? Siamo veramente oltre il limite della decenza”, il messaggio della leader di Fratelli d’Italia, che oggi chiude il nuovo post con una battuta ironica nei confronti della sinistra: ”P.S. la sinistra riparta da Richard Gere”. (fonte Adnkronos)

