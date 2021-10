L’Italdonne a caccia della qualifica ai Mondiali, Bertolini: “Siamo favorite”

C’è la Svizzera sulla strada dell’Italia azzurra del calcio. Per la classe maschile e quella femminile, gli elvetici rappresentano gli avversari oltre i quali si staglia la qualificazione ai rispettivi Mondiali.

Le donne tricolori sognano una competizione entusiasmante, come quella giocata in Francia nell’estate del 2019. Ma con più fortuna in campo. Ne parla Milena Bertolini. L’allenatrice azzurra presenta la gara: “Anche noi ci giochiamo la qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera – sottolinea – siamo le favorite del girone, domani saremo in Lituania contro la quale siamo le favorite. Però, in campo internazionale non si sa mai, anche perché giocheremo su un campo sintetico”.

L’Italia ha vinto 3 a 0 con la Croazia a Castel di Sangro. Già qualificata agli Europei del 2022, la Nazionale Italiana rosa sogna il ticket per il torneo iridato prossimo.

