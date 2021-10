Ardea: da Colle Romito alla Rocca, al via i lavori di rifacimento delle strade

Ardea – “Dalle parole ai fatti. Le promesse fatte ai cittadini dei tanti quartieri di Ardea, prendono forma anche a Lido dei Pini e Colle Romito. Negli ultimi giorni sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del tratto di Litoranea che mancava per arrivare a Lido dei Pini. E’ bene ricordare che dei 9 km totali mancava solo questo ultimo tratto che va dalla Pineta dei Liberti e arriva a Lido dei Pini passando per Colle Romito. Con questo intervento, tutta la Litoranea è rimessa a nuovo”.

Lo fa sapere, in una nota, l’assessore Alessandro Possidoni, che aggiunge: “Un litorale finalmente in sicurezza e pronto ad essere attraversato dai cittadini e dagli innumerevoli turisti che dalla prossima primavera potranno godere delle bellezze del nostro territorio. Obiettivo raggiunto grazie al determinato lavoro di questa Amministrazione dopo un lungo periodo di duro impegno volto al risanamento delle casse comunali durato 4 anni. Comincia a prendere forma il disegno della città che vogliamo costruire”.

Ma non solo il litorale: “Come annunciato, anche i lavori di sistemazione del Centro Storico sono partiti. Hanno preso il via le operazioni di delimitazione di Piazza del Popolo, centro della Rocca, che nei prossimi giorni vedrà il rifacimento di tutto il selciato, incluso la parte di collega la stessa”.

“Questi sono solo una parte dei lavori che vedranno coinvolto il centro storico e che la nostra Amministrazione sta perseguendo al fine di valorizzarne la bellezza e preservarne la storia. Anche questi lavori sono stati resi possibili grazie al risanamento delle casse comunali e del costante e minuzioso lavoro portato avanti da questa Amministrazione. Iniziano a realizzarsi i progetti di una nuova città con servizi adeguati alle esigenze dei cittadini. E ulteriori lavori sono pronti a partire”, conclude Possidoni.

