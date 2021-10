Chi è Vladimir Luxuria: la carriera, il successo, gli amori

Vladimir Luxuria sarà una delle protagoniste del nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 26 ottobre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

La conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 sarà la campionessa di pallavolo Paola Egonu, che affiancherà la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band.

Iena d’eccezione al Gay Pride di Budapest di luglio 2021, Vladimir Luxuria è stata accompagnata dalle telecamere della trasmissione durante la marcia di orgoglio Lgbtq contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban, che proprio quest’estate ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle scuole ungheresi. “Credo che la nostra battaglia debba essere anche trans-nazionale – dice Vladimir -. Non riesco a pensare che persone come me, perché vivono lontane dai nostri confini, debbano essere ignorate, non aiutate, o non ricevere una solidarietà. Non vorrei che anche nel nostro Paese possano prendere quello di Orban come modello.” Alla manifestazione, insieme a una delegazione italiana, anche Alessandro Zan, padre del disegno di legge che tutela le persone contro l’odio verso gli omosessuali, i trans, le donne e i disabili e che ha come scopo quello di educare al rispetto e alla libertà di chiunque. Nel servizio Luxuria racconta le sensazioni e le emozioni provate durante il suo lungo percorso di cambiamento, si ascolterà poi il discorso che ha tenuto sul palco, e si vedranno le immagini di una giornata di festa.

Chi è Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, nata a Foggia, 24 giugno 1965 è un’attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, drammaturga ed ex politica italiana.

È stata deputata della XV Legislatura, durante il Governo Prodi II, diventando la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Vladimir Luxuria nasce come Wladimiro Guadagno a Foggia nel 1965 e incomincia lì la sua carriera artistica, dapprima organizzando feste presso la discoteca Dirty Dixy Club, poi esibendosi con i suoi primi spettacoli dal vivo nel 1982 alla Taverna del Gufo. Nel 1985 si trasferisce a Roma, dove si laurea alla Sapienza – Università di Roma in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode e una tesi sullo scrittore Joseph Conrad.

Luxuria si definisce transgender, cioè la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita. Non si è mai sottoposta a intervento chirurgico di vaginoplastica, concedendosi, però, un’operazione di elettrocoagulazione per inibire la crescita della barba e in seguito, del 2007, una rinoplastica e una mastoplastica.

Luxuria è stata promotrice e prima firmataria della proposta di legge n. 2733 del 2007 intitolata Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere che, prendendo esempio dalla legislazione tedesca (legge 10.9.1980, n. 1654),[10] proponeva la possibilità di chiedere il cambio dei dati anagrafici anche prima dell’operazione di riassegnazione chirurgica del sesso. La proposta è rimasta giacente, anche se nel 2015 la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che per ottenere il cambio di sesso all’anagrafe non è obbligatorio l’intervento di adeguamento degli organi sessuali.

Nell’agosto del 2009 dichiara di aver intenzione di procedere all’operazione di riassegnazione chirurgica del sesso.Tuttavia, durante un’intervista al direttore di Novella 2000 Candida Morvillo nel marzo 2011, ha definitivamente chiarito di aver rinunciato all’operazione pochi giorni prima che avvenisse, perché non ancora sufficientemente sicura.

Carriera

Vladimir Luxuria inizia la sua carriera di attrice, recitando nel teatro e in alcuni film. Partecipa nel corso della sua carriera a numeri programmi televisivi, tra cui: Maurizio Costanzo Show in cui è stata ospite fissa dal 1999 al 2005. Nel 2008 ha vinto L’Isola dei Famosi, per poi diventare opinionista fissa nei salotti di Canale 5.

Alle elezioni politiche del 2006 Vladimir Luxuria, candidata come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista, viene eletta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lazio 1. E’ stata Deputata della Repubblica Italiana dal 2006 al 2008 è stata Deputata della Repubblica Italiana.

Vita privata

Vladimir Luxuria avrebbe avuto una relazione clandestina con un importante politico di centro-destra. Alla rivista “Oggi” ha raccontato di questa storia d’amore e della difficoltà di lui a uscire allo scoperto. Nel 2017 racconta a “Novella 2000”di una nuova relazione, ma non si sa molto circa l’identità della persona amata.

Nell’estate 2020 Vladimir racconta di avere un flirt con un ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano : “Il primo incontro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati!”. Aggiunge di non potersi definire fidanzata perché “la frequentazione è solo all’inizio ma tuttavia conferma che i giorni passati insieme in costiera sono stati indimenticabili”.

