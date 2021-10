Roma 2021, i nomi di tutti i consiglieri eletti nel Municipio X

Ostia – Con la vittoria di Mario Falconi, eletto presidente al ballottaggio con il 53,28% dei voti (leggi qui), il centrosinistra torna ad amministrare il Municipio X.

In base a quanto emerso dallo spoglio dei voti di preferenza, Falconi, presentatosi come candidato civico (non è, infatti, iscritto al Pd), porterà con sé nel Palazzo del Governatorato dieci consiglieri del Partito democratico: Margherita Welyam e Raffaele Biondo (i più giovani candidati al Municipio X e i più votati della loro lista), Marco Belmonte, Valentina Scarfagna, Leonardo Di Matteo, Silvia Fiorucci, Gianpaola Pau, Maurizio Zeppilli, Valentina Proietti e Federica Fallacara.

Entreranno in maggioranza anche Luigi Saito e Remo De Bartolomeo (Lista civica Gualtieri Sindaco), Marco Possanzini (Sinistra civica), Mirella Arcamone (Demos) e Valerio Facchinelli (Europa Verde Eco).

All’opposizione troveremo, invece, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Lega e la Lista civica Calenda Sindaco. A rappresentare nel X Municipio il partito di Giorgia Meloni saranno Pietro Malara (che, con 991 voti, è stato il candidato in assoluto più votato nel Municipio), Giuseppe Conforzi e Sara Adriani, mentre spetterà ad Alessandro Ieva – candidato alla presidenza e vicepresidente uscente -, Giuliana Di Pillo (già presidente, leggi qui) e Silvia Paoletti raccogliere l’eredità dell’Amministrazione pentastellata.

La Lega ha invece eletto Monica Picca, candidata del centrodestra e sconfitta al secondo turno, e Luca Mantuano.

Infine, siederà fra i banchi dell’opposizione anche Andrea Bozzi, candidato alla presidenza sostenuto dalla lista civica di Carlo Calenda.

