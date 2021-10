A Fiumicino 117 cittadini positivi al Covid-19

Fiumicino – “Con un leggerissimo calo, scendono a 117 i positivi totali nel nostro comune, a fronte di 3 nuovi casi e 6 guariti rispetto ai dati forniti ieri dalla Asl Roma 3″.

A renderlo noto è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che spiega: “Sono 57 le donne affette da coronavirus, e 60 gli uomini, con un’età media di 36 anni. I casi coinvolgono per il 59% le località di Fiumicino e Isola Sacra, per il 9% Torrimpietra, per l’8% Fregene e per il 7% Aranova”.

“Raccomando ancora una volta a tutti – conclude il Sindaco – di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie, tuttora valide: l’igienizzazione frequente delle mani, l’uso delle mascherine in luoghi chiusi e il divieto di assembramenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino