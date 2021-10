Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice mediterraneo che si è posizionato nelle prime ore della settimana al largo della Tunisia rimarrà in azione sullo Ionio nei prossimi giorni e continuerà a condizionare il tempo sulle nostre regioni meridionali. Dal suo centro si dipartirà un fronte che investirà in pieno il settore ionico dello Stivale, generando condizioni di maltempo prevalente fino a mercoledì sulla Sicilia orientale, con ulteriori apporti pluviometrici dopo quelli già ingenti di fine settimana ed inizio di quella nuova, che hanno portato a locali situazioni alluvionali. Dalla metà della settimana una saccatura di origine atlantica riuscirà a farsi strada all’interno del vasto campo di alta pressione che si distende lungo l’Europa centro-occidentale, buttandosi sul Mediterraneo e andando a rinvigorire la circolazione vorticosa ad ovest dell’Italia. Comporterà una recrudescenza del maltempo sulla Sicilia, ancora una volta soprattutto ionica, ma anche Calabria e Sardegna. Sul resto d’Italia invece il tempo si manterrà più stabile, per la protezione offerta dall’anticiclone piazzato sul comparto centro-occidentale del Continente, salvo qualche disturbo che martedì si propagherà dalle regioni meridionali verso nord.

MARTEDÌ 26 OTTOBRE. Risalita delle nubi dalle regioni centro-meridionali fino a Friuli VG, coste venete e Romagna, anche con qualche debole pioviggine nella prima parte della giornata. Tempo più soleggiato sul resto del Nord, Toscana e Sardegna. Cieli chiusi su Lazio e medio Adriatico con qualche pioggia più frequente la sera tra Marche e Abruzzo. Nuvoloso anche sul sud peninsulare salvo qualche schiarita su Puglia e coste della Campania, qualche debole pioggia verso sera su alta Campania e Gargano. Maltempo su Sicilia orientale e bassa Calabria ionica con altri rovesci e temporali, anche forti tra Messinese e Catanese. Venti tesi o forti orientali sullo Ionio con mareggiate sulle coste, moderati da sudest sull’Adriatico, tesi da nord sui bacini occidentali. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: il fronte collegato al ciclone sullo Ionio interessa marginalmente il Centro apportando piogge sparse nella prima parte del giorno sul Lazio e in misura minore in Umbria; fenomeni in graduale attenuazione entro pomeriggio, salvo precipitazioni in prevalenza deboli che persisteranno sul basso Lazio e Appennino frusinate in serata. Sostanzialmente asciutto sulla Toscana, con maggiori aperture sui settori occidentali. Temperature in lieve calo. Venti fino a moderati di Grecale, salvo essere deboli variabili sul basso Lazio; a tratti moderati da Nordovest lungo le coste. Mari poco mossi sottocosta.

Commento del previsore Lazio

Martedì previste piogge in prevalenza deboli su Lazio, Umbria e in modo più isolato sulla bassa Toscana, in particolare nella prima parte del giorno con tendenza ad attenuazione graduale entro il pomeriggio; sul basso Lazio le precipitazioni seppur prevalentemente deboli persisteranno a tratti fino alla notte successiva, con possibili nuove isolate note instabili tra viterbese, orvietano e bassa Toscana. Meglio sulla Toscana centro-occidentale. Seguiranno giornate stabili, con venti in rinforzo dai quadranti Nordest. Temperature massime complessivamente miti, in calo le minime da giovedì, specie sui settori interni e fondovalle appenninici.

