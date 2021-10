Chi è Valentino Rossi: carriera, successo e vita privata

Il mito di Valentino Rossi verrà celebrato nel nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 26 ottobre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

La conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 sarà la campionessa di pallavolo Paola Egonu, che affiancherà la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band. Nel corso della puntata, il pilota tra i più titolati al mondo, Valentino Rossi, ripercorre in un’intervista le principali tappe della sua carriera. Raggiunto da Stefano Corti il giorno della sua ultima gara italiana di MotoGP al circuito di Misano, il campione si è sottoposto ad un simpatico gioco di immagini e telecronache che si conclude con un video/regalo creato della trasmissione per omaggiarlo del suo leggendario successo. A consegnare la coppa simbolica, per l’occasione, sarà la sua compagna Francesca Sofia Novello, presto madre della loro prima figlia.

Chi è Valentino Rossi

Valentino Rossi, nato a Urbino, 16 febbraio 1979 è un pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano. Tra i piloti più titolati del motociclismo, grazie ai nove titoli mondiali conquistati (cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005), è l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125 (1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6).

Biografia

Figlio di Graziano Rossi, a sua volta pilota motociclistico a cavallo degli anni 1970 e 1980, Valentino Rossi nasce a Urbino per poi crescere a Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino. Grazie alla passione motociclistica del padre, Valentino vive fin dal suo primo anno di vita a contatto con i motori:

Nel corso della sua carriera professionistica ha sempre usato il 46 come numero di gara, anche nelle annate in cui ha avuto la possibilità di sfoggiare l’1 di campione in carica, poiché questo era il numero precedentemente utilizzato nel motomondiale sia dal padre,[4] sia successivamente da un pilota giapponese di cui era molto appassionato, Norifumi Abe; da quest’ultimo Rossi trasse inoltre spunto per il suo primo soprannome agli esordi in classe 125, Rossifumi,[5] cui seguì Valentinik con il passaggio in classe 250 e infine The Doctor dopo il primo titolo conseguito nella classe regina.

Ha un fratello minore da parte di madre, Luca Marini, anche lui pilota motociclistico.

Carriera

Valentino Rossi ha avuto una carriera entusiasmante che tutti i tifosi speravano potesse essere senza fine. Ma il 5 agosto 2021, in un conferenza stampa, Valentino Rossi ha ufficializzato il suo ritiro al termine della stagione.

A Tavullia, Valentino Rossi prende confidenza con i motori fin da piccolo grazie al padre Graziano, il quale corse nel motomondiale tra gli anni 1970 e 1980, e mostra subito il suo talento. Comincia con i go-kart prendendo la licenza con un anno di anticipo, a soli 9 anni, ma passa presto alle più economiche minimoto, che al tempo non avevano ancora avuto lo sviluppo odierno, e prende la prima licenza come pilota del Moto Club Cattolica, sodalizio pioniere delle gare di minimoto. Fa le sue prime esperienze e gare presso la pista Motorpark a Cattolica, la prima omologata FMI.

A 13 anni prova per la prima volta la Aprilia AF1 125 Futura, ed esordisce poi nel campionato Sport Production del 1993 in sella a una Cagiva Mito 125 gestita da Claudio Lusuardi. L’anno seguente partecipa contemporaneamente ai campionati Sport Production e GP italiani, riuscendo a vincere il campionato delle derivate di serie e a fare esperienza sui prototipi da GP. Nel 1995 vince il campionato italiano della classe 125, e si classifica terzo nell’europeo della stessa categoria. Il 1996 è l’anno in cui Valentino Rossi ha esordito nel circus del motomondiale.

In totale, durante la sua carriera di Valentino Rossi ha conquistato 9 titoli mondiali, oltre 100 successi e podi che hanno superato il numero duecento.

Vita privata

La vita privata di Valentino Rossi è sempre stata al centro delle cronache di gossip con diverse relazioni avute con personalità dello spettacolo e del cinema: dalla relazione con Maddalena Corvaglia a quella con l’attrice Martina Stella passando per la storia con Aula Rolenzetti e Linda Morsetti, senza dimenticare Marwa Klebi.

Attualmente Valentino Rossi ha una relazione con la modella Francesca Sofia Novello, con cui avrà presto la sua prima figlia. La storia tra i due è stata ufficializzata su Instagram.

(Il Faro online)