Pallacanestro, l’Italia pronta per le qualifiche mondiali

È di nuovo tempo di Italbasket. Dopo la fantastica estate olimpica, gli Azzurri tornano in campo per l’ennesimo importante obiettivo: la qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il Campionato del Mondo che si disputerà tra Indonesia, Giappone e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre 2023.

La prima delle sei “finestre” di qualificazione previste avrà luogo dal 22 al 29 novembre 2021. L’Italia esordirà in trasferta a San Pietroburgo il 26 novembre contro i padroni di casa della Russia, per poi fare rientro in Italia e attendere i Paesi Bassi nella sfida del 29 novembre al Mediolanum Forum di Assago. La gara contro gli “Oranje” è organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Non una sede casuale, visto che proprio nell’impianto di Milano si disputerà uno dei quattro gironi di EuroBasket 2022, il Campionato Europeo che avrebbe dovuto disputarsi quest’anno e che è stato posticipato a causa della pandemia. Per la qualificazione al Mondiale 2023, gli Azzurri sono nel Gruppo H con Russia, Paesi Bassi e Islanda. Le prime tre del raggruppamento, con gare di andata e ritorno, formeranno un ulteriore girone con le prime tre del Girone di Spagna, Ucraina, Macedonia del Nord e Georgia, portandosi dietro i punti acquisiti con le squadre qualificate. Al Mondiale andranno le prime tre.

Già decisive le prime due sfide di novembre, a cominciare da quella che ha tutta l’aria di essere la trasferta più insidiosa del primo girone. A San Pietroburgo l’Italia troverà una Russia già affrontata e battuta due volte lungo il tragitto per la qualificazione a EuroBasket 2022 (Azzurri fuori classifica da Paese ospitante): 83-64 a Napoli nell’ultima gara giocata in Italia prima della pandemia (20 febbraio 2020) e 66-70 nella “bolla” di Tallinn in Estonia (30 novembre 2020). Gli ultimi match disputati dagli Azzurri in Russia, risalgono invece al febbraio 2021, quando nella “bolla” di Perm’, l’Italia affrontò due volte la Macedonia del Nord e l’Estonia. L’ultima vittoria russa è invece il 70-72 in amichevole a Verona in preparazione al Mondiale cinese del 2019.

A San Pietroburgo l’Italia torna dopo 27 anni: nel 1994 arrivò proprio lì la Medaglia d’Argento ai Goodwill Games dopo 5 match giocati contro Brasile, Croazia, Portorico, Usa e nuovamente Portorico nella finale persa 94-80.

La Russia, reduce da un deludente torneo Preolimpico (in Croazia fuori anche dalla semifinale sconfitta da Germania e Messico), ha cambiato guida la scorsa settimana salutando Sergej Bazarevich e nominando nuovo Commissario Tecnico Zoran Lukic, serbo classe 1971 attuale allenatore del Nizhny Novgorod proprio in Russia. Tre giorni dopo, i ragazzi del commissario tecnico Meo Sacchetti ospiteranno i Paesi Bassi al Forum di Assago per quello che sarà un derby tutto italiano sulle panchine, visto che su quella “Oranje” siede Maurizio Buscaglia, per tanti anni sulla panchina dell’Aquila Basket Trento e attuale allenatore dell’Hapoel Holon in Israele. Brutto ricordo per l’Italia l’ultimo confronto con i Paesi Bassi: il primo luglio 2018 arrivò un cocente 81-66 a Groningen sulla via per la qualificazione al Mondiale dell’anno successivo. Dopo la vittoria in Italia a Treviso, l’Italia non trovò le forze per opporsi a quella che a tutt’oggi rimane una delle peggiori gare degli ultimi anni. L’unica nota lieta fu l’esordio in Azzurro, più che convincente, di un Nico Mannion allora appena diciassettenne.

Tutte le gare si svolgeranno in un arco temporale che va da novembre 2021 a febbraio 2023 lungo sei “finestre” di qualificazione. (fip.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport