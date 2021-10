Pomezia Innova, inaugurato lo Sportello dedicato a start up, imprese e giovani menti

Pomezia – Inaugurato il nuovo Sportello comunale “Pomezia Innova”, nato per supportare imprese, start up e giovani menti del territorio, gestito dalla start up innovativa Earthfront. L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra pubblico e privato e tra tessuto produttivo e istituti scolastici: lo Sportello sarà non soltanto l’elemento di raccordo tra le realtà locali, ma anche un luogo di sano scambio di idee e polo tecnologico nel quale far convergere le attività progettuali e di modernizzazione dei vari settori economici.

“Uno Sportello dedicato all’innovazione e allo sviluppo digitale – ha spiegato la vice Sindaco Simona Morcellini – L’intento è quello di rafforzare la sinergia tra le aziende e le attività presenti sul territorio, dotando le giovani generazioni degli strumenti necessari per essere le protagoniste del futuro. A tal fine Pomezia Innova fornirà servizi alle scuole, associazioni, imprese, start up e istituzioni, contribuendo al progetto di valorizzazione delle energie vitali del territorio”.

“Siamo felici di aprire uno spazio organizzato da giovani talentuosi e dedicato a giovani menti – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – Pomezia Innova metterà a disposizione degli istituti scolastici e delle realtà più vitali della nostra Città servizi di formazione, tutoraggio, supporto alla digitalizzazione, consulenze e networking, garantendo un confronto costante tra le realtà coinvolte”.

Lo Sportello Pomezia Innova è presso il Complesso Selva dei Pini (via Pontina km. 31,400 – Piano Terra) ed è aperto al pubblico su appuntamento nei seguenti orari:

– Martedì 15.00-18.00

– Mercoledì 10.00-12.30

– Giovedì 15.00-18.00

Per appuntamenti scrivere a: info@earth-front.com

Tutte le informazioni: https://www.comune.pomezia.rm.it/sportello_pomezia_innova

