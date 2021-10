Roma, gira nudo per il centro e provoca un incidente: nei guai la star della Lazio Pallanuoto

Roma – Camminava nudo per strada suscitando la curiosità di molti, ma ha anche provocato un incidente stradale. E’ successo poco dopo le 21 e 30 di ieri in via del Foro Italico a Roma.

I passanti sono rimasti interdetti di fronte al giovane che passeggiava tra la gente in costume adamitico. La sorpresa è aumentata tra quanti hanno riconosciuto nell’uomo il campione della pallanuoto della SS Lazio Nuoto Sven Augusti, 22enne croato. Uno spettacolo singolare per il quale i presenti non hanno mancato di inviare segnalazioni al 112.

E gli uomini del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri sono accorsi. Nel frattempo, però, il 22enne croato aveva anche provocato un incidente nel quale una Smart per evitare di investire il pallanuotista, è finita fuori strada ribaltandosi e mandando due persone in ospedale, al Gemelli, in codice rosso.

Sono stati poi i carabinieri a fermare lo sportivo che avrebbe anche spintonato un militare. Riscontrato che il 22enne si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica gli uomini dell’Arma, dopo averlo deferito all’autorità giudiziaria per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’Umberto I per le cure del caso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

