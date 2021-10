Roma – Pomeriggio di fuoco a Roma, dove un appartamento è andato in fiamme. E’ successo alle 13:17 di oggi 26 ottobre in via Pomezia nr. 11.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo per estrarre dall’abitazione, ubicata al piano rialzato di un palazzo, una donna di 50 anni. La signora è stata messa in salvo e trasportata dal personale del 118 in ospedale in codice rosso.

