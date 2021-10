Chi l’ha visto? puntata del 27 ottobre 2021: la misteriosa scomparsa di Gioia Mariano

Va in onda stasera, 27 ottobre 2021, la nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.15, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Nella nuova puntata di Chi l’ha visto? continuano le ricerche di Gerardo che, con l’aiuto del programma, sta cercando di riunire tutta la sua famiglia biologica: nella puntata ci saranno grosse novità. Si seguirà poi la misteriosa scomparsa di Gioia, l’ex dipendente del Comune di Pescara di cui non c’è ancora traccia. Infine, oltre agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, si parlerà della vicenda di un bambino di 11 anni che ad Halloween, mentre sta facendo “dolcetto o scherzetto”, viene picchiato.

(Foto: Instagram @chilhavistoraitre)