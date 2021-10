Arrivano i taxi aereo: dal 2024 in “elicottero” dall’aeroporto di Fiumicino a Roma

Roma – Volocopter, il pioniere della mobilità aerea urbana (UAM), la holding di investimenti Atlantia e Aeroporti di Roma, il più grande operatore aeroportuale d’Italia, hanno annunciato oggi la loro partnership per portare i taxi aerei elettrici a Roma. Insieme all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e all’ENAV, questo pool di aziende è fortemente impegnato per portare nel campo dellaviazione un innovazione fortemente sostenibile.

La mobilità aerea urbana sarà parte della soluzione per i centri urbani fortemente congestionati di tutto il mondo. Quale servizio di mobilità completamente nuovo, offrirà il trasporto aereo di persone e merci alimentato a batteria e quindi senza emissioni. Insieme alle autorità e agli enti regolatori italiani e con il pieno sostegno di Atlantia, Aeroporti di Roma e Volocopter sensibilizzeranno passeggeri e opinion pubblica sui vantaggi della UAM e apriranno la strada per portarla in Italia entro i prossimi 2-3 anni. In particolare, il nuovo servizio collegherà l’hub internazionale “Leonardo da Vinci” con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali. Questo permetterà dei viaggi di qualità in pieno comfort, riducendo notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, in quanto i 18 motori di VoloCity operano in modalità elettrica.

Roma è una delle prime città in Europa ad avere deciso di portare servizi di mobilità aerea urbana ai propri cittadini con Volocopter. Parigi ha approvato una collaborazione per portare i taxi aerei elettrici in città in tempo per i giochi olimpici del 2024.

Volocopter adotta un approccio olistico alla UAM, sviluppando un ecosistema completo che collega i componenti necessari per offrire il volo elettrico nelle città. L’azienda tedesca è l’unico sviluppatore di eVTOL con un portafoglio di prodotti di tipo multicottero e ad ala fissa che possono essere utilizzati per il trasporto di passeggeri e merci. Attraverso partnership intersettoriali, Volocopter copre tutti gli aspetti dell’ecosistema UAM, compresi i velivoli, la gestione operativa, nonché l’infrastruttura digitale, VoloIQ, che consente una visibilità digitale su larga scala dell’intero ecosistema.

Aeroporti di Roma è leader nelle attività aeroportuali sostenibili e ha fissato l’ambizioso obiettivo di essere NetZero entro il 2030. Riconosciuta tra i Leaders in Responsible Travel dall’UNWTO e votato come miglior aeroporto da ACI Europe per tre anni consecutivi, la società ha integrato completamente la sostenibilità nel suo modello di business per creare valore economico, sociale e ambientale, con la convinzione che il settore dell’aviazione possa e debba contribuire a un cambiamento. Dal punto di vista industriale e tecnologico, ADR è fortemente impegnata nello sviluppo dei nuovi aeroporti verticali e, più in generale, nella rapida diffusione della UAM. In questa prospettiva, la UAM è considerata una forma di mobilità che ridefinisce i concetti di volo e di aeroporto come li conosciamo oggi.

Atlantia, una delle principali holding a livello mondiale specializzata in investimenti strategici nel settore aeroportuale e autostradale, nonché nello sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile, è il principale azionista di Aeroporti di Roma e Aéroports de la Côte d’Azur e ha recentemente investito in Volocopter, insieme ad altre importanti società internazionali. Lo sviluppo e la promozione di business integrati con la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica rappresentano una delle principali linee strategiche di crescita di Atlantia.

“Siamo fiduciosi che la collaborazione tra ADR e Volocopter possa dare vita, a breve termine, a importanti innovazioni dal punto di vista industriale. Queste due aziende sono fortemente focalizzate sullo sviluppo di attività sostenibili e vantano una forte competenza tecnica. Come Atlantia, continueremo a sostenere la diffusione della mobilità aerea urbana nel nostro hub internazionale di Roma e nel nostro sistema aeroportuale di Nizza, Cannes e Saint Tropez, orgogliosi di sviluppare una nuova tecnologia di trasporto che potremo poi esportare negli altri nostri aeroporti europei, oltre che su scala globale”, ha dichiarato Carlo Bertazzo, CEO di Atlantia.

“Abbiamo ampiamente dimostrato le capacità di volo dei nostri velivoli a grandezza naturale. Ora il nostro obiettivo è implementare l’ecosistema UAM in diverse città, come ad esempio Roma, per ospitare le nostre soluzioni di mobilità completamente elettriche dopo la loro certificazione”, aggiunge Christian Bauer, Chief Commercial Officer di Volocopter. “Non poteva esserci partner migliore di ADR per portare in Italia questa entusiasmante modalità di mobilità, dato che è riconosciuto come uno degli aeroporti più innovativi e sostenibili d’Europa”.

Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma afferma: “Siamo orgogliosi di contribuire a plasmare il futuro in collaborazione con Volocopter, uno degli sviluppatori più avanzati per questo nuovo tipo di velivolo e di servizio: questa partnership testimonia l’impegno di ADR verso la sostenibilità e l’innovazione e anche la nostra volontà di essere pionieri nel progettare la mobilità intelligente del futuro su queste premesse.”

Il VoloCity sarà esposto all’aeroporto di Fiumicino dal 27 al 30 ottobre 2021 e dal 2 al 4 novembre 2021 in Piazza San Silvestro a Roma, Italia. Queste iniziative aiuteranno il pubblico a conoscere i taxi aerei elettrici, a vedere come questo nuovo tipo di mobilità migliorerà la vita urbana, e anche a sperimentarlo, prendendo posto nel VoloCity.

(Il Faro online)