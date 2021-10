Ddl Zan, nessun accordo tra partiti: il testo al Senato col rischio “tagliola”

Roma – Ddl Zan oggi al Senato, giornata chiave nell’iter del provvedimento a Palazzo Madama, con l’ipotesi di tagliola proposta dalla Lega e da Fratelli d’Italia.

“Spero che la presidente Casellati non conceda il voto segreto sulla cosiddetta tagliola, perchè “se il voto fosse palese” non ci sarebbero problemi, ha detto Alessandro Zan, primo firmatario del provvedimento ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai.

“La maggioranza non è riuscita a trovare l’accordo a causa di chi vuole polarizzare, anziché tutelare le libertà di tutti e cercare le soluzioni per migliorare un testo che qualcuno invece non vuole assolutamente toccare”, ha detto il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari (Lega), parlando in aula. (Fonte: Adnkronos)