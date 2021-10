Fiumicino, 9 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore: salgono a 121 i positivi in città

Fiumicino – “Secondo il report della Asl Rm3 di oggi, in questo momento ci sono in città 121 persone positive al Covid”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto a ieri, contiamo 9 nuovi contagi e 5 persone guarite – sottolinea -. L’età media è piuttosto giovane ed è di 35 anni e il rapporto con la popolazione è pari a 0.15.

Si conferma la concentrazione maggiore tra Isola Sacra e Fiumicino che insieme contano il 61% dei casi. Contiamo, invece, il 9% dei casi a Torrimpietra e il 7% sia a Fregene sia ad Aranova”.

“Ricordo che è possibile accedere alla terza dose di vaccino per tutti gli operatori sanitari vaccinati da almeno 6 mesi, per le persone con disabilità e per le persone che abbiano superato i 60 anni d’età – conclude -. E’ iniziata, inoltre, la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale a cui quest’anno, come lo scorso, è particolarmente importante aderire. Come ricorda l’assessorato alla Salute della Regione, il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta”.

