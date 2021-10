Halloween: 5 terrificanti libri di paura da leggere la notte del 31 ottobre

Roma – Leggere il genere horror è sempre una scoperta di oscuri universi che fanno immaginare mondi sconosciuti che sembrano, però, così reali. Quale occasione migliore allora per leggere libro horror se non la notte di Halloween? Qui di seguito proponiamo per gli amanti del genere e non, una lista di libri adatti al periodo del 31 ottobre. Una selezione tra racconti e romanzi da far accapponare la pelle.

“Shining” di Stephen King

Stephen King è considerato il maestro indiscusso della suspense e del terrore. Tra i suoi capolavori horror non possiamo non menzionare “Shinig”, da cui è stato tratto l’omonimo film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson.

Shining racconta la storia di uno strano ed imponente albergo, l‘Overlook Hotel, che domina le montagne del Colorado e che è stato teatro di numerosi delitti e suicidi. L’hotel sembra aver assorbito forze maligne che vanno al di là di ogni comprensione umana e che si manifestano soprattutto d’inverno quando la struttura è chiusa al pubblico e resta isolata a causa della neve.

Jack Torrence, uno scrittore fallito, decide di accettare il lavoro di guardiano invernale dell’Overlook e si trasferisce lì con sua moglie Wendy e suo figlio Dany. E’ al loro arrivo che le forze del male si scatenano: Danny, dotato di un potere extrasensoriale denominato lo “shine”, è il primo a vedere con i suoi occhi gli orribili fatti accaduti tra le mura dell’hotel e prova ad opporsi con forza ad insidie e oscure presenze. Per suo padre, invece, non sarà così semplice…

“Le notti di Salem” di Stephen King

Sempre del maestro dell’horror Stephen King, è il romanzo “Le notti di Salem”, che racconta la storia di una cittadina sperduta di nome Salem’s Lot e di Casa Mastern, un misterioso edificio che domina il paese. Quando uno scrittore ritorna in città per esorcizzare una terribile esperienza vissuta proprio da bambino in Casa Mastern, si rende conto che la dimora è stata acquistata da un nuovo proprietario. Ma chi è l’ambiguo signor Barlow? Perché la sua presenza è percepibile solamente dopo il tramonto? Un racconto magistrale sulle nostre paure più profonde. Un libro in cui il male affiora riga dopo riga, in un crescendo inarrestabile.

“I racconti dell’orrore” di H.P. Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft è riconosciuto come uno dei maggiori autori di letteratura horror, nonostante non poté godere della fama quando era in vita, perché negli anni 90’ dell’800 i sui testi non furono accolti con molto entusiasmo tra gli editori e gli artisti dell’epoca. Oggi, invece, è considerato uno dei precursori della fantascienza angloamericana, noto per la capacità di ricreare perfette atmosfere inquietanti ed evocare paure sconosciute.

“I racconti dell’orrore” sono una raccolta dei suoi racconti più belli, che trasportano il lettore direttamente nella dimensione onirica e fantascientifica di Lovecraft, tra creature deformi e inumane, antichi culti, e macabre leggende in un crescendo di terrore. Tra gli altri, troviamo Storia del Necronomicon, Orrore a Red Hook e il richiamo di Cthulhu. Tutte storie che fanno emergere lo stile dello scrittore.

“Kill Creek” di Scott Thomas

“Kill Creek” è un romanzo horror più recente, pubblicato nel 2017. Si tratta del primo romanzo dello scrittore americano Scott Thomas che riesce a abilmente a suscitare paura e terrore nel lettore. Il libro parla di una trovata pubblicitaria volta a far passare a quattro famosi scrittori del genere horror, la notte di Halloween in una delle case infestate dai fantasmi più famosa al mondo. L’iniziativa, accolta con scetticismo, ben presto si trasforma in una lotta per la sopravvivenza: le entità che vengono risvegliate, infatti, seguiranno, tormenteranno e minacceranno i protagonisti finché non sarà troppo tardi…

“I segreti del Sun Down Motel” di Simone St.james

Libro della scrittrice bestseller Simone St.james, “I segreti del Sun Down Motel” è un thriller soprannaturale che racconta la storia di un motel di New York dove sono successe molte cose strane, tra cui sparizioni di persone. C’è qualcosa di anomalo nella struttura, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove, dopo anni, sta ancora accadendo qualcosa di spaventoso…

Un’inquietante storia di fantasmi, dove non mancano spettrali ed avvincenti colpi di scena.

