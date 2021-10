Ostia – Grave incidente su via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via di Malafede, in direzione Roma.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre nella corsia centrale della Colombo e ha coinvolto cinque veicoli, di cui quattro auto e un mezzo pesante. Il traffico è fortemente rallentato in direzione a Eur.

Oltre alla Polizia Locale del X Gruppo Mare, sul posto è intervenuta anche un’autoambulanza. Al momento, però, non si conoscono le condizioni degli automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente.

