Ostia, incidente tra tre auto e un’ambulanza in via delle Baleari: quattro feriti

Ostia – Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto oggi 27 ottobre in via delle Baleari, ad Ostia.

Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi dell’ incidente avvenuto intorno alle 12.30, che ha visto coinvolti una VW Polo, un’ambulanza e due auto in sosta.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Quattro i feriti, non gravi, conducente e passeggero della VW Polo e dell’ambulanza. A bordo del mezzo di soccorso si trovavano solo i due operatori sanitari.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio