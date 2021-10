Pedro-gol, la Lazio riparte: Fiorentina k.o. 1-0

Roma – Finisce 1-0 allo Stadio Olimpico di Roma: la Lazio che si aggiudica un match non indimenticabile, caratterizzato da pochissime conclusioni a rete, con i portieri praticamente inoperosi. Partita perfetta difensivamente per la Lazio, con la Fiorentina che non ha mai calciato verso la porta di Reina.

Dopo un primo tempo soporifero, decide Pedro al 52′ con un bellissimo diagonale sinistro che si infila sotto il sette alla sinistra di Terracciano, su assist di Milinkovic-Savic. Nessun’altra occasione degna di nota. Lazio che sale così a 17 punti, superando proprio la Fiorentina che rimane a quota 15. Palma del migliore in campo che va a Luiz Felipe. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)