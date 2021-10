Roma, comprano droga dello stupro sul dark web: 39 arresti

Roma – Droga dello stupro e Fentanyl, potentissimo analgesico oppioide sintetico, ma anche sostanze psicoattive acquistati sul darkweb, scatta l’operazione dei Nas.

Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, a seguito di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Capitale, stanno infatti dando esecuzione in varie località del territorio nazionale, con la collaborazione dei reparti dell’Arma locale, dei nuclei cinofili, nonché con il supporto dei nuclei elicotteri, dei Ris e di Europol, all’ordinanza di applicazione di 39 misure di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di altrettante persone.

I destinatari delle misure sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, catinoni sintetici e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle “Nuove sostanze psicoattive”, acquistati sul deep e sul darkweb.

Nell’operazione, che vede impiegati oltre 200 militari, sono in corso anche numerose perquisizioni. (fonte: Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

