Spettacolo, la Regione Lazio premia l’associazione di Nettuno “Liberi Teatranti & Teatranti aps”

Nel pomeriggio di ieri, 26 ottobre 2021, Giampiero Bonomo e Francesco Ruggirello, in rappresentanza dell’associazione “Liberi Teatranti & Teatranti aps”, sono stati premiati nella sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo dal vicepresidente Daniele Leodori e dal consigliere regionale Fabio Capolei.

I ragazzi dell’associazione di Nettuno hanno ottenuto un grande risultato in occasione dell’ultima edizione della Performer Italian Cup, il campionato nazionale delle arti performative che si è svolto nel mese di luglio a Catania, portando a casa la medaglia d’oro nelle categorie Teatro e Canto.

“Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il presidente dell’associazione Giampiero Bonomo – e appartiene a tutte le persone che quotidianamente si impegnano, con grande passione, nella nostra associazione”. Ma è solo un punto di partenza, ha assicurato, “siamo già concentrati sui prossimi appuntamenti per ripetere lo straordinario risultato raggiunto in estate”.

Infatti, il successo ottenuto a Catania ha qualificato di diritto l’agguerrito gruppo dei Liberi Teatranti & Teatranti alla prossima European Cup che si svolgerà nel 2022, nella quale Bonomo e la sua compagnia saranno chiamati a rappresentare l’Italia. “Questi ragazzi rappresentano un vanto per tutta la città di Nettuno – ha detto il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei all’atto della consegna delle targhe celebrative e delle medaglie – con la loro attività avvicinano grandi e piccoli al mondo del teatro e dello spettacolo. Continueremo a seguire il loro percorso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio