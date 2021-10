Terracina, voragine sulla Pontina: la strada riapre al traffico

Terracina – Riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada statale 148 “Pontina”, in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di Terracina (Latina), dove lo scorso 5 ottobre si era verificato uno smottamento a causa delle forti piogge che avevano interessato la zona.

Lo smottamento aveva provocato l’apertura di una cavità sul piano viabile in corrispondenza di un attraversamento idraulico, posto al di sotto della pavimentazione. Gli interventi, avviati tempestivamente, hanno consentito di ripristinare la circolazione con due settimane di anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

