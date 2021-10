Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid

Città del Vaticano – Anche in Vaticano è iniziata la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Nella seconda metà di ottobre la Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano ha iniziato a somministrare la terza dose di vaccino contro il Covid19, dando la priorità agli ultra sessantenni e alle persone con fragilità”.

Anche Papa Francesco, e dunque molto probabilmente anche Benedetto XVI, che nei mesi scorsi avevano completato il ciclo vaccinale, si sono sottoposti all’iniezione. E, secondo quanto si apprende, Papa Francesco, sarebbe stato tra i primi a ricevere la terza dose di vaccino. Bergoglio, così come Ratzinger, sono ultraottantenni, categoria che anche in Vaticano è considerata prioritaria per la vaccinazione.

