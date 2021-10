Atp 500 di Vienna, Sinner avanti ai quarti di finale

Vienna – L’obiettivo di Jannik Sinner sono le Finals di Torino (già convocato per la Coppa Davis). E allora avanti tutta per conquistare altri punti preziosi per la qualifica ufficiale. Approda ai quarti di finale il tennista, al torneo odierno dell’Atp 500 di Vienna.

Il numero 11 del mondo ha battuto due set a zero il campione di casa. L’austriaco Dennis Novak è stato superato con il punteggio di 6-4, 6-2.

