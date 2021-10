Fiumicino, dal 30 ottobre al Parco Da Vinci tamponi e screening gratuiti

Fiumicino – Da sempre attento alle esigenze del territorio e pronto a fare la sua parte in questo periodo così delicato per la ripartenza del nostro Paese, il Parco Da Vinci conferma la sua vocazione a essere, non solo un posto di socialità sicuro e rinomato, ma anche un punto di riferimento per enti locali, associazioni e cittadini.

Dal 30, ottobre, infatti, grazie alla collaborazione con la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia – sezione di Fiumicino, il Da Vinci attiverà in maniera totalmente gratuita, per chi ne avesse bisogno, la possibilità di effettuare i tamponi antigenici con rilascio del green pass e, con l’occasione, di sottoporsi, sempre gratuitamente, anche a degli screening sui parametri vitali.

Tutto sarà svolto in un ambulatorio mobile sicuro e dotato di personale competente, infermieri e medici, messo a disposizione dalla Misericordia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. L’iniziativa, svolta con il patrocinio del Comune di Fiumicino, sarà replicata tutti i sabati del mese di novembre, il 4 e l’8 dicembre allo stesso orario. Non solo, usufruendo della fornitura messa a disposizione dalla Asl Roma3, al Parco Da Vinci, il 14 novembre (con richiamo il 5 dicembre), sarà possibile vaccinarsi contro il Covid 19.

Ancora una volta il Da Vinci “apre le sue porte” alla cittadinanza come ha fatto anche durante la fase più dura della pandemia con la spesa sociale o con le iniziative solidali organizzate con le istituzioni, solo per fare un esempio. Perché l’obiettivo del Parco Da Vinci è sempre stato quello di andare oltre il concetto di semplice “soggetto commerciale” e mettere la sua competenza, i suoi spazi e la sua grande disponibilità a disposizione del territorio, puntando su una convergenza tra pubblico e privato, che fino a oggi si è sempre dimostrata efficace, nell’interesse del bene comune e dei cittadini.

