Pomezia, guasto alla centrale e la città resta senz’acqua: chiuse le scuole

Pomezia – Un guasto alla rete idrica della centrale Laurentina ha fatto sì che la cittadina di Pomezia sia, al momento, sprovvista di acqua corrente. Dal Comune fanno sapere che sono in corso gli interventi dei tecnici di Acea per ripristinare il guasto ma prima del pomeriggio l’acqua non tornerà a sgorgare dai rubinetti (l’intervento dei tecnici dovrebbe durare diverse ore). Per il momento si è predisposta la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado, della Biblioteca comunale e dei Musei cittadini, Museo civico archeologico Lavinium e Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento.

In aggiornamento…