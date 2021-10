Santa Severa: il 31 ottobre Halloween si festeggia al Castello

Santa Marinella – Dolcetto o scherzetto? Il 31 ottobre il Castello di Santa Severa ospita una giornata con orario di apertura straordinario, dalle 10.00 alle 20.00, dedicata alla vigilia della festa di Ognissanti, un evento organizzato in collaborazione tra Regione Lazio, Riserva Naturale di Macchiatonda e LAZIOcrea. Le origini della Festa di Ognissanti sono lontanissime, ma viene rievocata ancora oggi nella notte di Halloween il cui significato rimanda a “vigilia di Ognissanti o di Tutti i Santi”: All Hallows = Tutti i Santi + eve = Vigilia.

Protagonisti della giornata saranno il Mercato dei produttori di Natura in Campo e delle eccellenze locali e poi giochi, laboratori didattici e attività per i più piccoli, oltre a degustazioni di vino e prodotti locali per i più grandi.

Il marchio “Natura in Campo”, con oltre 100 le realtà produttive è l’ unico marchio regionale che nasce per valorizzare i prodotti delle aziende agricole operanti all’interno o nei pressi di Parchi, Riserve, Monumenti Naturali e nelle aree della Rete Natura 2000 della Regione Lazio. Si tratta di un marchio di certificazione, a garanzia di provenienza, sostenibilità e tipicità del prodotto.

Programma

dalle 10:00 alle 19 presso il Cortile delle Barrozze

IL MERCATO NATURA IN CAMPO

I prodotti e i produttori delle eccellenze dalle Aree Naturali Protette.

Vieni a scoprire i prodotti della tradizione locale, realizzati in modo sostenibile nei territori protetti della Regione Lazio.

10.15 e 14.45

ARCHEOTREKKING

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-archeotrekking-tra-macchiatonda-e-pyrgi-19524337719

dalle 10.00 alle 17.00 presso la Spianata dei signori

I LABORATORI DELLA NATURA

Ogni ora su prenotazione: https://halloweenpartyalcastello.eventbrite.com.

Con Associazione G.eco

ARRIVANO I MOSTRI!

Blatte, topi, millepiedi e altri organismi striscianti. Ma siamo sicuri che questi animali siano veramente così paurosi?

Pianta la zucca!

Paletta alla mano, prendete il terriccio: siamo pronti a piantare i semi delle piante, tra cui anche le zucche di Halloween! Prendete un vasetto biodegradabile ciascuno, preparatelo e decoratelo. Ora non resta che portarlo a casa e farlo germogliare… Magari il prossimo anno avrete delle zucche tutte vostre!

Con Associazione Kamaleonte

COLORI IN VOLO

Workshop per esplorare, attraverso la costruzione di aquiloni, le origini e la storia del aquilone nelle diverse culture. Wima Farzan, Francese di adozione Afgano di nascita accompagnerà le famiglie alla realizzazione di aquiloni attraverso un viaggio verso la storia e il significato simbolico di questo oggetto che rappresenta in tutte le culture il sogno comune di libertà. Il workshop è in lingua francese e inglese.

CHALLENGE

Attività di collaborazione e fiducia rivolta a bambini con famiglie. Alla spianata dei Signori del Castello di S Severa saranno allestite 6 postazioni animate da 6 facilitatori. Le famiglie potranno scegliere in autonomia quali attività di collaborazione provare insieme in un’ottica di Fare insieme in famiglia per star Bene.

Dalle 17:00 alle 19:00 Piazza della Torre – Nostromo

Su prenotazione: https://halloweenpartyalcastello.eventbrite.com

(degustazione inclusa nel biglietto di ingresso ai musei del Castello)

DEGUSTAZIONE GUIDATA DEI PRODOTTI NATURA IN CAMPO IN ABBINAMENTO A VINI DEL TERRITORIO CON I PRODUTTORI E I SOMMELIER.

Dalle 17:00 alle 20:00 presso piazza delle 2 chiese

HALLOWEEN PARTY AL CASTELLO DI S. SEVERA

Dolcetto o scherzetto

Per i più piccoli

ESSENZA DI CIMICE E BAVA DI LUMACA…

Pronti a mettere gli ingredienti nel grande calderone scientifico?

Scopriamo animali incredibili… e dove trovarli, per realizzare una pozione che ci consentirà di osservare la natura intorno a noi con occhi… nuovi! Se riuscirete, avrete in regalo un premio spaventoso, ma attenzione a non sbagliare!

Attenti Il calderone riconosce gli ingredienti e potreste subire uno scherzetto!

e per i più grandi..

dalle 17:00 alle 20.00 presso piazza delle Due chiese

Aperitivo con degustazione dei Prodotti Natura in Campo e della Bottega delle Eccellenze d’ Etruria.

Richiesto green pass per l’accesso.