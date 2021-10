Sfalcio della vegetazione spontanea lungo le strade di Fiumicino

Fiumicino – Pulizia della vegetazione infestante e sfalcio dei canneti in diverse località del Comune: a fare il punto sui lavori è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia..

“Stiamo intervenendo in alcuni punti del territorio dove la vegetazione spontanea ed infestante ha precluso sia la viabilità, sia il passaggio dei pedoni – spiega Caroccia – I primi interventi sono stati fatti ad Aranova in via De Sica e zone limitrofi, compresa la zona attigua al campo sportivo.

A Fiumicino invece i primi interventi – continua l’Assessore – sono stati fatti in via Pesce Luna dove il canneto aveva totalmente occupato parte della sede stradale: anche in questa parte di territorio gli interventi proseguiranno anche nelle prossime settimane”.

