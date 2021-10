“Un liceo scientifico al Baffi di Fiumicino”: Califano presenta una mozione in Regione

Fiumicino – “Questa mattina ho presentato una mozione in cui si impegnano il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’assessore regionale competente in materia ad attribuire un nuovo Liceo Scientifico, corso scienze applicate, nei locali dell’istituto ‘Paolo Baffi’, che ringrazio di essersi messo a disposizione, nel Comune di Fiumicino”.

A parlare è la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Con questo documento ufficiale, sottoscritto dalla collega Marta Leonori, vogliamo essere da sprone e velocizzare un iter che Fiumicino attende da ormai troppi anni.

Sono infatti centinaia i ragazzi che ogni anno non riescono a frequentare i licei della zona per mancanza di spazi e aule: avviene per il ‘Leonardo Da Vinci’ di Maccarese e per gli istituti di Ostia.

Ciò comporta che gli studenti di Fiumicino, e in particolar modi quelli di Isola Sacra la zona più popolosa del Comune, siano costretti nella migliore delle ipotesi a faticose traversate a Roma o peggio ad abbandonare il percorso di studi.

Si tratta di una soluzione assolutamente fattibile per diversi motivi. Il primo è che il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei Docenti dell’IIS “Paolo Baffi” di Fiumicino hanno approvato una delibera per destinare alcune aule a un indirizzo scientifico, garantendo anche la funzionalità del nuovo liceo attraverso gli uffici e l’organizzazione esistenti.

È previsto poi nelle linee guida regionali sulla programmazione della rete scolastica la possibilità di attivare di specifici tavoli tecnici, quando sorgano queste problematiche, il che ci permetterebbe di coinvolgere tutte le parti in causa e sveltire le procedure.

Una soluzione, rafforzata anche dall’approvazione di una mozione da parte del Comune di Fiumicino, che ci permetterebbe finalmente di bypassare un problema che da troppi anni affligge i giovani studenti e le famiglie del territorio”.

