Ventotene – Con la conclusione dell’installazione della prima colonnina di ricarica di autovetture a propulsione elettrica sull’isola di Ventotene, l’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene prosegue nel percorso da tempo avviato dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera verso una sempre maggiore ecosostenibilità.

L’installazione rientra in un protocollo sottoscritto tra il Ministero della Transizione Ecologica ed il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale dei servizi di pattugliamento e controllo in luoghi di particolare pregio ambientale, con un elevato grado di biodiversità e peculiarità dell’habitat e delle specie presenti, come le Aree Marine Protette e i parchi sommersi.

La predisposizione della colonnina di ricarica segue l’assegnazione di alcuni mesi fa di una autovettura elettrica all’Ufficio Locale Marittimo dell’isola di Ventotene, dove insiste l’omonima Area Marina Protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano”.

A pochi giorni dalla sottoscrizione del protocollo che è valso il riconoscimento di Ventotene come prima isola italiana “comunità energetica”, la Guardia Costiera vuole così contribuire ulteriormente alla tutela ed alla salvaguardia del delicato ecosistema marino-costiero dell’isola e diffondere una cultura ambientale sempre più attenta e consapevole.

