Acilia, 20enne evade dai domiciliari e si dà alla fuga insieme alla fidanzata

Ostia – Era agli arresti domiciliari dall’estate 2020, quando era stato condannato per aver commesso una rapina a mano armata. Ma, forse “stufo” del regime detentivo, il ragazzo – un ventenne di origini rumene – ha deciso di evadere insieme alla fidanzata per fuggire nel suo Paese d’origine.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 23 ottobre, quando negli uffici del X Distretto Lido si è recata una donna che, disperata, ha denunciato agli agenti la scomparsa di sua figlia, una 20enne romana, apparentemente sparita nel nulla dopo un violento litigio col compagno, il ventenne rumeno.

La lite era stata sedata proprio dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno quindi deciso di recarsi presso l’abitazione del ragazzo, certi di trovarvi anche la giovane. A casa, però, non c’era più nessuno; neppure l’auto di lei.

La madre della ragazza aveva già detto ai poliziotti di averlo sentito più volte dire di voler tornare in Romania, e temeva che potesse aver costretto sua figlia a seguirlo.

Ritenendo che la ventenne potesse essere quindi in pericolo di vita, il X Distretto Lido ha diramato le ricerche in tutti i varchi di frontiera che avrebbero consentito l’accesso all’Est Europa e allertato tutti gli uffici di Polizia del Nord Italia.

Cinque giorni dopo, il 28 ottobre, l’auto in fuga con a bordo i due ragazzi è stata individuata nei pressi del comune di Malcesine, in Veneto, dai carabinieri locali. Accortosi di essere seguito, il 20enne rumeno è prima entrato in un’area di sosta, fingendo di dover parcheggiare, dopodiché ha impostato la retromarcia e ha speronato l’auto dei militari, danneggiando anche uno scooter parcheggiato nelle vicinanze.

Il ragazzo è quindi scappato, dando vita ad un inseguimento a tutta velocità sulla strada Gardesana proseguito per diversi minuti, finché l’auto del ventenne è finita, a causa di una manovra sbagliata, contro un muretto. A questo punto i carabinieri sono quindi riusciti a bloccare la sua fidanzata e un altro uomo che si ritrovava a bordo dell’auto, un pluripregiudicato romano di 26 anni.

Non c’era traccia, però, dell’evaso, che era fuggito via a piedi. In collaborazione col X Distretto Lido, allora, i carabinieri hanno dato vita un’impegnativa caccia all’uomo, organizzando numerosi posti di blocco sulle principali arterie della zona, setacciando le stazioni ferroviarie e degli autobus extraurbani.

Finalmente, intorno alle ore 13, arriva la svolta. Al centralino dei carabinieri di Malcesine giungono due diverse segnalazioni di un uomo in fuga: la prima da parte di un autista di un autobus di linea; la seconda da parte di un ristoratore, che aveva notato all’interno del suo locale un giovane che si guardava attorno in maniera sospetta.

Individuato il fuggitivo, reso particolarmente riconoscibile da un tatuaggio sul braccio destro, i carabinieri lo hanno circondato e costretto ad arrendersi. A confermare definitivamente la sua identità, i poliziotti del X Distretto Lido presenti in loco.

Il ragazzo nascondeva in tasca ben 20mila euro in contanti e un documento di cui aveva denunciato lo smarrimento, ed è stato dunque arrestato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento dell’auto dei carabinieri e false attestazioni a pubblico ufficiale e tradotto in carcere.

Il 26enne e la ventenne, invece, sono stati entrambi denunciati per favoreggiamento, e quest’ultima ha raccontato ai poliziotti di non aver ricevuto alcuna minaccia e di essere fuggita per sua stessa volontà, mettendo persino a disposizione la sua auto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio