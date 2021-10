Alessandra Giorgi: “Si guarisce dal tumore al seno, la medicina ha fatto passi giganti”

Roma – Prosegue la promozione del libro di Alessandra Giorgi. La giornalista pubblicista di Roma, che scrive di sport per passione e per dedizione ai valori di esso, ha raccontato la sua vita in una autobiografia che racconta la sua vicenda come donna operata al seno, dal titolo ‘Oltre il buio del cancro, con la forza del cuore di un atleta’.

E’ intervenuta via social (sui Facebook) su invito dell’Associazione Clemente Riva di Ostia Lido, con intervista del giornalista del Tg1 Gianni Maritati e l’esperta di cultura romana e locale Francesca Faiella. Lo ha fatto anche con l’Associazione Il Marforio. Con intervista di Ludovica Catania e Federico Trapani, esperti di comunicazione e di sociale, laureandi all’Università Roma Tre, insieme al giornalista pubblicista Andrea Rapisarda. Le sue parole sempre dirette alla speranza: “Oggi si risolve, la medicina ha fatto passi da gigante. L’ho sperimentato sulla mia pelle”. L’amore per lo sport, che Alessandra prende da esempio per superare il buio del cancro al seno e la passione per il mare e per la musica, hanno preso per mano la anche manager dello sport nel momento più difficile della sua vita: “Una sera ascoltai musica in cuffia per otto ore di fila..”. Erano i pomeriggi di chemioterapia preventiva al Campus Bio Medico di Roma, dove Alessandra ha fatto tutto il suo percorso chirurgico e terapico: “E’ un luogo importante per me. Sono nata al San Camillo di Roma – ha detto la Giorgi nelle sue interviste – e sono nata per la seconda volta al Campus”.

Nell’estate del 2017 la giornalista pubblicista, con tesserino dei sogni dopo la ricostruzione al seno (arrivato come un segno del destino) come lei stessa racconta, avrebbe preferito andare al mare. Lo dice Alessandra ironizzando, ma dichiarando convinta che la sfida l’ha accettata ed è scesa in campo ugualmente, aspettando con pazienza di tornare al suo mare della vita: “Ci sono tornata poi, dopo un anno ed è stato bellissimo”. Si commuove Alessandra quando racconta di un momento particolare. Nella palestra lidense di arti marziali della Yoshokan, dove la manager di Roma, passava le sue giornate precedenti alla prima operazione al seno del luglio 2017, il Maestro Massimo Di Luigi (che Alessandra ringrazia nelle sue interviste) le disse: “Tu hai dato significato al coraggio e alla pazienza..”. Non riesce a terminare il racconto la Giorgi. Arrivano le lacrime a rigare un viso sorridente e forte allo stesso tempo: “Lì – ha detto Alessandra, riprendendosi – mi sono sentita invincibile”.

Due operazioni al seno subìte e poi il percorso delle terapie, fino alla ricostruzione al seno. Lo sport e suoi valori sempre ad illuminare il suo cammino. La presenza dell’esempio dei campioni. Gli amici del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle accanto, insieme a quelli delle Fiamme Oro, dell’Esercito e del Centro Sportivo Carabinieri. Ringrazia la giornalista i Gruppi Sportivi Militari per l’affetto e i permessi concessi a pubblicare il libro come lo fa per la Federnuoto, la Federcanottaggio e la Fijlkam, raccontando fatti sportivi e competizioni arricchite della forza degli atleti, da lei seguiti e intervistati in quegli anni. ringrazia anche il bicampione mondiale Paolo Pizzo, di spada: “Ho letto la storia di Paolo durante le sedute di chemio. La mia mental coach mi regalò il suo libro per Natale. Dovevo digerire quella parola..”.

‘Cancro’ è una parola che mette paura. Spaventa anche la Giorgi tutt’ora. Ma tramite lo sport ha potuto in qualche modo accettare questa malattia. Il giovane Pizzo era stato colpito da un tumore al cervello, poi vinto e guarito. La forza del campione che ha vinto a testa alta. Come ha vinto Alessandra. Lo dice a gran voce incoraggiando le donne che stanno passando il suo stesso problema: “Capisco la vostra paura – dice Alessandra nelle sue interviste – ma non bisogna mai indietreggiare. Si scende in battaglia e si vince. Le Breast Unit italiane sono eccezionali. Facciamo prevenzione mi raccomando. Oggi si vince”. Marca costantemente questo concetto la Giorgi. E il suo libro in vendita su www.amazon.it è una testimonianza di speranza e di vittoria sulla malattia. La missione del percorso della giornalista è questo: mai mollare e credere nella vita. Il bene vince sempre.