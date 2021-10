Fiumicino, i cittadini positivi al Covid continuano a salire: sono 137

Fiumicino – “Secondo l’ultimo report inviato dalla Asl Roma 3, oggi in città ci sono 137 persone positive: 14 nuovi casi rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato e 11 guariti”.

Ad annunciarlo il sindaco Esterino Montino, che spiega: “La maggior parte si concentrano ancora tra Isola Sacra e Fiumicino, che contano il 63% dei casi. Il 9% si registra a Fregene e il 7% ad Aranova. L’età media è di 37 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.17″.

“Questi numeri ci dicono che dobbiamo continuare a fare attenzione e rispettare le regole – conclude il Sindaco -, specialmente nei luoghi chiusi dove il contagio è più facile. Indossiamo sempre la mascherina, se la situazione lo richiede, anche all’aperto. E, soprattutto, non fermiamo la campagna vaccinale: le persone che possono già farlo, vadano a chiedere la terza dose e chi non ha ancora fatto la prima e la seconda non aspetti ulteriormente. Il vaccino è sicuro e protegge noi stessi e chi ci sta intorno“.

