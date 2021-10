Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il ciclone mediterraneo Apollo (così ufficialmente denominato dall’Istituto Meteorologico di Berlino), probabilmente con intensità di uragano e chiamato di conseguenza ‘medicane’ che avrà fatto la sua comparsa sul basso Mediterraneo nella giornata di giovedì si sposterà verso nord e venerdì raggiungerà la sua massima vicinanza alla Sicilia ionica. Comporterà un peggioramento graduale nel corso di oggi sulla Sicilia, ma soprattutto venerdì, quando coinvolgerà anche la Calabria con piogge e temporali di forte intensità. Saranno i settori ionici delle due regioni ad essere direttamente coinvolti, con precipitazioni intense che potranno dar luogo a nuove criticità idro-geologiche, anche a causa dei forti venti che soffieranno intorno al ciclone. Il suo centro tuttavia non dovrebbe toccare terra sulle coste italiane, ma mantenersi al largo dello Ionio, anche se la sua esatta traiettoria andrà costantemente monitorata ad evento in corso. Sabato addirittura dovrebbe indietreggiare verso sud allontanandosi dalle nostre coste ioniche per riportarsi verso il Mar Libico, concedendo così un’attenuazione del maltempo su Sicilia e Calabria.

METEO VENERDÌ 29 OTTOBRE. Maltempo anche intenso ad inizio giornata su Sicilia e bassa Calabria con rovesci e temporali anche forti sulla Sicilia ionica, piogge anche sul resto dell’isola ma meno intense, assenti sull’alta Calabria con parziali schiarite. In giornata ancora maltempo su Sicilia e bassa Calabria con rovesci più intensi sul Catanese e Siracusano con possibili criticità idro-geologiche., la sera sulla bassa Calabria ionica, in particolare sul Reggino, ma fenomeni a tratti intensi interesseranno anche il Messinese fino al versante tirrenico, dove non sono esclusi nubifragi. Più soleggiato o velato sul resto del Meridione. Venti forti nordorientali sulle coste ioniche e sul basso Tirreno, raffiche anche oltre 100km/h intorno al centro del ciclone, fino a 80km/h su Sicilia e Calabria con punte di 100km/h sul Siracusano. Ventilazione tesa da nordovest sul Mar di Sicilia.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata complessivamente stabile sulle regioni del medio Tirreno, con nubi alte in transito, talora compatte tra pomeriggio e sera; locali foschie e nubi basse al mattino sulle valli tosco-umbre. Temperature minime stabili e fredde, specie sui settori interni e fondovalle appenninici. Venti deboli da Nordest. Mare poco mosso sotto costa, sino a mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo fino a sabato condizioni meteo complessivamente stabili, caratterizzate dal transito di innocua nuvolosità medio-alta talora anche compatta. Temperature minime fredde sui settori interni e fondovalle appenninici, massime miti e gradevoli. Nubi in progressivo aumento da sabato sera, a partire dai settori occidentali di Toscana e Lazio (prime piogge deboli sulla Toscana nord-occidentale), preludio di un peggioramento di stampo atlantico nel corso di domenica ad iniziare dalla Toscana, in estensione anche a Lazio ed Umbria entro sera. Seguirà una settimana instabile, caratterizzata dall’ingresso di correnti atlantiche ben strutturate che porteranno piogge e rovesci localmente anche intensi. Temperature minime in rialzo, con venti in rinforzo dai quadranti Sud specie lungo i settori costieri.

(Fonte: 3B Meteo)