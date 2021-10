Pugilato Elite, ai Mondiali Di Serio e Mangiacapre eliminati

Belgrado – E’ in svolgimento il Mondiale di pugilato a Belgrado. Nella categoria Elite sono impegnati anche gli azzurri. Sono giorni intensi sul ring alla Stark Arena. Sono 13 le classi di peso in cui sono suddivisi 650 boxer agguerriti e vogliosi di dare il meglio, in rappresentanza di 105 nazioni.

Nella giornata di gare in programma ieri hanno dovuto lasciare la competizione Di Serio nella 57 kg e Mangiacapre nella 67. Si sono arresi ai sedicesimi di finale: “Di Serio ha fatto un buon match”. A parlare è Coach Renzini e prosegue: “.. nell’ultimo anno è stato praticamente fermo. Dopo una buona prima ripresa – scrive il sito ufficiale della Federazione Italiana Pugilistica – è calato nelle ultime due”.

A riscattare i due compagni eliminati, ci saranno gli altri azzurri oggi sul ring. Cappai, Spada, Faraoni.

Il programma delle gare e gli incontri di oggi

16- 54kg Cappai vs Tsuboi Jpn Ring B H 13

16° 92 Kg – Mouhiidine vs Filpi Cro Ring B H 14.45

16- 60kg Spada vs Aliyev Aze Ring B H 19.45

16- 71kg Faraoni vs Bartee-El Usa Ring B H 21

Programma Match e Risultati Azzurri

26 ottobre

16 – 51kg Serra vs Rahmani FC1WO

32- 63.5 Malanga vs McCarthy IRL 5-0

32- 75kg Cavallaro vs Embulayev Fin 5-0

32 – 92kg Mouhiidine vs Manasyan Arm

27 ottobre

16- 48kg Cordella vs Yeghikyan Arm 0-3

28 ottobre

16- 57kg Di Serio vs Do Nascimento Bra 1-4

16- 67kg Mangiacapre vs Baatarsukh Mgl 0-5

29 ottobre

16- 54kg Cappai vs Tsuboi JPN

16- 60kg Spada vs Aliyev Aze

16- 71kg Faraoni vs Bartee-El USA

16° 92 Kg – Mouhiidine vs Filpi CRO

30 ottobre

16- 80kg Fiori vs Aslonov Uzb/ Changalawe Tan

16 – 63.5 Kg Malanga vs Viafara COL

16 – 75 Kg Cavallaro vs Samadurau BLR

1 Novembre

8° 51 Kg Serra vs Da Silva BRA

(foto@FederazionePugilisticaItaliana)

